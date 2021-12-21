90 людей загинули у вибуху бензовоза на Гаїті
Вівторок, 21 грудня 2021, 07:41
Кількість загиблих внаслідок вибуху бензовоза в Кап-Аїтьєні на півночі Гаїті минулого тижня зросла до 90.
Джерело: заступник мера Кап-Аїтьєна Патрік Алмонор, якого цитує AlJazeera
Деталі: Алмонор заявив, що підрахунок загиблих "все ще, на жаль, неповний" через серйозні травми, отримані тими, хто залишається в лікарні.
Попередній підрахунок, опублікований минулої середи владою Гаїті, свідчив, що загинуло 75 людей, з них 47 людей отримали серйозні опіки.
Передісторія:
- 14 грудня в Кап-Аїтьєні водій вантажівки не впорався з керуванням, намагаючись уникнути наїзду на мотоцикл.
- Свідки повідомили, що жителі кинулися до танкера після аварії, щоб зібрати пролитий бензин, перш ніж цистерна вибухнула, пошкодивши автомобілі, будинки та магазини на околицях.
- Нестача палива та зростання витрат були частим явищем у країні останніми роками, коли у влади регулярно закінчувалася готівка, щоб платити газорозподільникам.
- Озброєні банди нещодавно перекрили доступ до паливних терміналів у столиці Порт-о-Пренсі та на її околицях, що погіршило ситуацію.