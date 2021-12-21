90 людей загинули у вибуху бензовоза на Гаїті

Кількість загиблих внаслідок вибуху бензовоза в Кап-Аїтьєні на півночі Гаїті минулого тижня зросла до 90.

Джерело: заступник мера Кап-Аїтьєна Патрік Алмонор, якого цитує AlJazeera

Деталі: Алмонор заявив, що підрахунок загиблих "все ще, на жаль, неповний" через серйозні травми, отримані тими, хто залишається в лікарні.

Попередній підрахунок, опублікований минулої середи владою Гаїті, свідчив, що загинуло 75 людей, з них 47 людей отримали серйозні опіки.

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