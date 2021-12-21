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90 человек погибли при взрыве бензовоза на Гаити

Вторник, 21 декабря 2021, 07:41
ФОТО: GETTY IMAGES

Число погибших в результате взрыва бензовоза в Кап-Аитьене на севере Гаити на прошлой неделе возросло до 90.

Источник: заместитель мэра Кап-Аитьена Патрик Алмонор, цитируемый AlJazeera

Детали: Алмонор заявил, что подсчет погибших "все еще, к сожалению, неполный" из-за серьезных травм, полученных теми, кто остается в больнице.

Предварительный подсчет, опубликованный в минувшую среду властями Гаити, свидетельствовал, что погибли 75 человек, из них 47 человек получили серьезные ожоги.

Предыстория:

  • 14 декабря в Кап-Аитьене водитель грузовика не справился с управлением, пытаясь избежать наезда на мотоцикл.
  • Свидетели сообщили, что жители бросились к танкеру после аварии, чтобы собрать пролитый бензин, прежде чем цистерна взорвалась, повредив автомобили, дома и магазины в окрестностях.
  • Нехватка топлива и рост расходов были частым явлением в стране в последние годы, когда у властей регулярно заканчивались наличные деньги, чтобы платить газораспределителям.
  • Вооруженные банды недавно перекрыли доступ к топливным терминалам в столице Порт-о-Пренси и в ее окрестностях, что ухудшило ситуацию.

Темы: взрывавария
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