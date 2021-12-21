90 человек погибли при взрыве бензовоза на Гаити

Число погибших в результате взрыва бензовоза в Кап-Аитьене на севере Гаити на прошлой неделе возросло до 90.

Источник: заместитель мэра Кап-Аитьена Патрик Алмонор, цитируемый AlJazeera

Детали: Алмонор заявил, что подсчет погибших "все еще, к сожалению, неполный" из-за серьезных травм, полученных теми, кто остается в больнице.

Предварительный подсчет, опубликованный в минувшую среду властями Гаити, свидетельствовал, что погибли 75 человек, из них 47 человек получили серьезные ожоги.

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