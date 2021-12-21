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Вже 13 мільйонів українців отримали дві дози вакцини від коронавірусу

Вівторок, 21 грудня 2021, 08:44
фото МОЗ

Понад 13 мільйонів людей в Україні отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили курс щеплення.

Джерело: МОЗ

Деталі: В свою чергу за добу 20 грудня 110 740 людей отримали щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 056 людей, повністю імунізовані – 74 605 людей, додаткову дозу отримали 79 осіб.

Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089 щеплень.

Українська правда
Теми: вакцинація


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