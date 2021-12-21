Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Уже 13 миллионов украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса

Вторник, 21 декабря 2021, 08:44
фото Минздрава

Более 13 миллионов человек в Украине получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили прививочный курс.

Источник: Минздрав

Детали: В свою очередь за сутки 20 декабря 110 740 человек получили прививку против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек.

В общей сложности сделано 27 484 089 прививок.

Украинская правда
Темы: вакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

ОБСЕ фиксирует на Донбассе колонны российских грузовиков и военную технику

видеоСамый мощный космический телескоп "Джеймс Уэбб" запустили на орбиту

Все новости...
вакцинация
"Тысяча Зеленского": за два дня украинцы потратили более 130 миллионов
В "Дии" доступны еще три COVID-сертификата
Зеленский ответил на петицию об отмене "обязательной" вакцинации и карантина
Последние новости
02:55
В Мьянме военные напали на деревню: десятки убитых, среди которых – женщины и дети
01:57
Штаты сокращают срок изоляции для медиков, болеющих Covid
00:59
Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе
00:25
ОбновленоВ Конго во время празднования Рождества прогремел взрыв, шестеро погибших
23:57
В Испании запретили курить на пляжах, штраф – 2 тысячи евро
23:24
фотоНа украинской станции "Вернадский" в Антарктиде построят уникальный арт-объект
22:50
В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина
21:57
В США на Рождество отменили около тысячи авиарейсов из-за ковида
21:41
Вооруженный мужчина прорывался к замку, где находится королева Елизавета
20:47
Омикрон: во Франции рекордный всплеск заражений – более 100 тысяч в сутки
Все новости...