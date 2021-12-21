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Уже 13 миллионов украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса

Вторник, 21 декабря 2021, 07:44
Уже 13 миллионов украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса
фото Минздрава

Более 13 миллионов человек в Украине получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили прививочный курс.

Источник: Минздрав

Детали: В свою очередь за сутки 20 декабря 110 740 человек получили прививку против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек.

В общей сложности сделано 27 484 089 прививок.

Украинская правда
Темы: вакцинация
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