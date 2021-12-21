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Український політв'язень перебуває у критичному стані в колонії ОРДО

Вівторок, 21 грудня 2021, 10:35
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО UNSPLASH

Стан здоров’я українця Ігоря Назаренка, якого незаконно утримують на тимчасово окупованій території Донецької області у Макіївській виправній колонії №32, критичний.

Джерело: омбудсман Людмила Денісова в Facebook

Пряма мова: "3 жовтня 2017 року Ігор був викрадений так званими "співробітниками МГБ ДНР" просто з робочого місця в лікарні м. Донецька, де він працював лікарем-хірургом.

Кілька днів рідні не могли встановити його місцезнаходження, поки представники органів окупаційної адміністрації РФ не прийшли додому з обшуком через звинувачення Ігоря в "терористичній діяльності". Його піддавали фізичним та психологічним тортурам.

4 жовтня 2019 року Ігор Назаренко був засуджений за нібито "шпигунство" до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Ігор має хронічні хвороби: до незаконного ув’язнення він переніс серйозне захворювання легень, що потребує регулярної профілактичної терапії. Перебування у сумнозвісній Макіївській випраній колонії №32 в умовах відсутності опалення та антисанітарії може спровокувати рецидив.

За даними рідних, Ігор суттєво схуднув та серйозно хворіє, вірогідно на COVID-19. Медична допомога не надається. Хоча сам він допомагає як лікар своїм співкамерникам".

Деталі: Омбудсман зазначає, що представники окупаційної "адміністрації" не допускають до бранця представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших гуманітарних організації.

Всі вищеназвані дії стосовно українського політув'язненого є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.

Денісова звернулася до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Ігоря Назаренка, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

Вона просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги.

Українська правда
Теми: ОРДЛОполітв'язні


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