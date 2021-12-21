Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинский политзаключенный находится в критическом состоянии в застенках колонии ОРДО

Вторник, 21 декабря 2021, 09:35
Украинский политзаключенный находится в критическом состоянии в застенках колонии ОРДО
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО UNSPLASH

Состояние здоровья украинца Игоря Назаренко, которого незаконно удерживают на временно оккупированной территории Донецкой области в Макеевской исправительной колонии №32, критическое.

Источник: омбудсман Людмила Денисова в Facebook

Прямая речь: "3 октября 2017 года Игорь был похищен так называемыми "сотрудниками МГБ ДНР" прямо с рабочего места в больнице г. Донецка, где он работал врачом-хирургом.

Несколько дней родные не могли установить его местонахождение, пока представители органов оккупационной администрации РФ не пришли домой с обыском из-за обвинений Игоря в "террористической деятельности". Его подвергали физическим и психологическим пыткам.

4 октября 2019 года Игорь Назаренко был приговорен за якобы "шпионаж" к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Игорь имеет хронические болезни: до незаконного заключения он перенес серьезное заболевание легких, которое требует регулярной профилактической терапии. Пребывание в печально известной Макеевской выстиранной колонии №32 в условиях отсутствия отопления и антисанитарии может спровоцировать рецидив.

По данным родных, Игорь существенно похудел и серьезно болеет, вероятно COVID-19. Медицинская помощь не предоставляется. Хотя сам он помогает как врач своим сокамерникам".

Детали: Омбудсман отмечает, что представители оккупационной "администрации" не допускают к пленнику представителей Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций.

Все вышеназванные действия по отношению к украинскому политзаключенному являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека в 1950 году.

Денисова обратилась к руководству МККК в Украине срочно посетить Игоря Назаренко, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

Она просит координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
20:09
Из бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: