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Украинский политзаключенный находится в критическом состоянии в застенках колонии ОРДО

Вторник, 21 декабря 2021, 10:35
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО UNSPLASH

Состояние здоровья украинца Игоря Назаренко, которого незаконно удерживают на временно оккупированной территории Донецкой области в Макеевской исправительной колонии №32, критическое.

Источник: омбудсман Людмила Денисова в Facebook

Прямая речь: "3 октября 2017 года Игорь был похищен так называемыми "сотрудниками МГБ ДНР" прямо с рабочего места в больнице г. Донецка, где он работал врачом-хирургом.

Несколько дней родные не могли установить его местонахождение, пока представители органов оккупационной администрации РФ не пришли домой с обыском из-за обвинений Игоря в "террористической деятельности". Его подвергали физическим и психологическим пыткам.

4 октября 2019 года Игорь Назаренко был приговорен за якобы "шпионаж" к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Игорь имеет хронические болезни: до незаконного заключения он перенес серьезное заболевание легких, которое требует регулярной профилактической терапии. Пребывание в печально известной Макеевской выстиранной колонии №32 в условиях отсутствия отопления и антисанитарии может спровоцировать рецидив.

По данным родных, Игорь существенно похудел и серьезно болеет, вероятно COVID-19. Медицинская помощь не предоставляется. Хотя сам он помогает как врач своим сокамерникам".

Детали: Омбудсман отмечает, что представители оккупационной "администрации" не допускают к пленнику представителей Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций.

Все вышеназванные действия по отношению к украинскому политзаключенному являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека в 1950 году.

Денисова обратилась к руководству МККК в Украине срочно посетить Игоря Назаренко, способствовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

Она просит координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОполитзаключенные
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