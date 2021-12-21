Конкурсна комісія з обрання голови САП проводить засідання попри рішення ОАСК

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та на інші посади в САП розпочала роботу у вівторок.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід із кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.

На засіданні комісії, яка проходить в онлайн-форматі та транслюється на YouTube-сторінці конкурсної комісії, поки що відсутній один із кандидатів на керівника САП – детектив НАБУ Олександр Клименко.

Передбачено співбесіду в усній формі, на кожного кандидата до 60 хвилин, після чого буде підраховано кількість балів та визначено переможців. Організаційних питань до початку співбесіди у членів комісії та присутніх міжнародних експертів не було.

Наразі відбувається співбесіда кандидата на посаду начальника 5-го відділу підтримки звинувачення у САП.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок конкурсної комісії щодо обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії.

Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року, відповідач у справі – конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП – була позбавлена ​​повноважень на ухвалення порядку, що оскаржується. При цьому законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися.

Ніхто з присутніх на засіданні конкурсної комісії поки що не порушив питання можливості перенесення засідання через рішення суду про скасування порядку роботи комісії.

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