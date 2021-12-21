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Конкурсна комісія з обрання голови САП проводить засідання попри рішення ОАСК

Вівторок, 21 грудня 2021, 11:18
картинка з Facebook САП

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та на інші посади в САП розпочала роботу у вівторок.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід із кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.

На засіданні комісії, яка проходить в онлайн-форматі та транслюється на YouTube-сторінці конкурсної комісії, поки що відсутній один із кандидатів на керівника САП – детектив НАБУ Олександр Клименко.

Передбачено співбесіду в усній формі, на кожного кандидата до 60 хвилин, після чого буде підраховано кількість балів та визначено переможців. Організаційних питань до початку співбесіди у членів комісії та присутніх міжнародних експертів не було.

Наразі відбувається співбесіда кандидата на посаду начальника 5-го відділу підтримки звинувачення у САП.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок конкурсної комісії щодо обрання керівника САП, що викликало побоювання щодо перенесення засідання конкурсної комісії.

Рішення суд мотивував тим, що у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року, відповідач у справі – конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП – була позбавлена ​​повноважень на ухвалення порядку, що оскаржується. При цьому законодавчо не було визначено орган, якому такі повноваження передавалися.

Ніхто з присутніх на засіданні конкурсної комісії поки що не порушив питання можливості перенесення засідання через рішення суду про скасування порядку роботи комісії.

Передісторія:

  • Співбесіди кандидатів на посаду керівника САП було заплановано на 21 грудня 2021 року, після чого конкурсна комісія мала визначитися з переможцем.
  • Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова пояснила, що конкурс із обрання керівника САП затягується через те, що комісія не може зібратися, у зволіканні є "суб'єктивні фактори окремих людей".
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на обрання керівника САП до кінця цього року.
  • Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України із Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року. Наразі конкурс перебуває на фінальній стадії.
  • Після практичного завдання на професійну компетентність комісія неодноразово не могла зібратися, щоб призначити дату проведення співбесіди двох претендентів, що завершує конкурс, на цю посаду. На посаду керівника САП претендують детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

Теми: Антикорупційна прокуратура


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