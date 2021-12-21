Конкурсная комиссия по избранию главы САП проводит заседание несмотря на решение ОАСК

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и на другие должности в САП начала работу во вторник.

Источник: "Интерфакс-Украина"



Детали: Комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.



На заседании комиссии, которая проходит в онлайн-формате и транслируется на YouTube-странице конкурсной комиссии, пока что отсутствует один из кандидатов на руководителя САП - детектив НАБУ Александр Клименко.



Предусмотрено собеседование в устной форме, на каждого кандидата до 60 минут, после чего будет подсчитано количество баллов и определены победители. Организационных вопросов до начала собеседования у членов комиссии и присутствующих международных экспертов не было.



В настоящее время проходит собеседование кандидата на должность начальника 5-го отдела поддержания обвинения в САП.

Ранее Окружной административный суд Киева отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса заседания конкурсной комиссии.

Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, ответчик по делу – конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП - была лишена полномочий на принятие обжалуемого порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.



Никто из присутствующих на заседании конкурсной комиссии пока что не поднял вопрос о возможности переноса заседания из-за решения суда об отмене порядка работы комиссии.



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