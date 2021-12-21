Судитимуть іноземця, який до смерті побив пішохода в центрі Києва
Судитимуть громадянина Азербайджану, який через конфлікт на дорозі до смерті побив пішохода в центрі Києва в лютому 2021 року.
Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП
Деталі: Печерська окружна прокуратура міста Києва 20 грудня скерувала до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті обвинувальний акт щодо іноземця, який спричинив смертельні ушкодження 52-річному перехожому.
Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Вказано, що захист зволікав із ознайомленням із матеріалами кримінального провадження.
Обвинувачений утримується під вартою у Київському СІЗО.
Як уточнила УП речниця прокуратури, чоловік не визнає свою вину заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що завдали смерть потерпілому. Вважає, що наніс легкі ушкодження, а пішохід помер з інших причин.
Пряма мова Максимець: "Притягнення водія до відповідальності за цей злочин напряму залежало від висновків експертів. Комісійна судово-медична експертиза, яка заради об’єктивності була проведена в іншому регіоні Украіни, підтвердила причинно-наслідковий зв’язок між завданням ударів потерпілому та настанням його смерті".
Передісторія:
- 19 лютого 2021 року на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва відбувся спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину у дозволеному місці, та водієм автомобіля "Хюндай", який проїжджав вулицею.
- В результаті словесного конфлікту водій "Хюндай" вибіг з автомобіля та завдав пішоходу декілька ударів в область голови, від яких останній впав на бруківку та помер на місці події.
- Водій "Хюндай" з місця події зник, однак у подальшому його затримали екіпажі патрульної поліції в іншому районі столиці.
- Затриманим виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, який має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішохід - киянин, 1969 року народження.