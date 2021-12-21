Судитимуть іноземця, який до смерті побив пішохода в центрі Києва

Судитимуть громадянина Азербайджану, який через конфлікт на дорозі до смерті побив пішохода в центрі Києва в лютому 2021 року.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Печерська окружна прокуратура міста Києва 20 грудня скерувала до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті обвинувальний акт щодо іноземця, який спричинив смертельні ушкодження 52-річному перехожому.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Вказано, що захист зволікав із ознайомленням із матеріалами кримінального провадження.

Обвинувачений утримується під вартою у Київському СІЗО.

Як уточнила УП речниця прокуратури, чоловік не визнає свою вину заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що завдали смерть потерпілому. Вважає, що наніс легкі ушкодження, а пішохід помер з інших причин.

Пряма мова Максимець: "Притягнення водія до відповідальності за цей злочин напряму залежало від висновків експертів. Комісійна судово-медична експертиза, яка заради об’єктивності була проведена в іншому регіоні Украіни, підтвердила причинно-наслідковий зв’язок між завданням ударів потерпілому та настанням його смерті".

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