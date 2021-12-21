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Судитимуть іноземця, який до смерті побив пішохода в центрі Києва

Вівторок, 21 грудня 2021, 12:33
скриншот із відео правоохоронців

Судитимуть громадянина Азербайджану, який через конфлікт на дорозі до смерті побив пішохода в центрі Києва в лютому 2021 року.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Печерська окружна прокуратура міста Києва 20 грудня скерувала до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті обвинувальний акт щодо іноземця, який спричинив смертельні ушкодження 52-річному перехожому.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Вказано, що захист зволікав із ознайомленням із матеріалами кримінального провадження.

Обвинувачений утримується під вартою у Київському СІЗО.

Як уточнила УП речниця прокуратури, чоловік не визнає свою вину заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що завдали смерть потерпілому. Вважає, що наніс легкі ушкодження, а пішохід помер з інших причин.

Пряма мова Максимець: "Притягнення водія до відповідальності за цей злочин напряму залежало від висновків експертів. Комісійна судово-медична експертиза, яка заради об’єктивності була проведена в іншому регіоні Украіни, підтвердила причинно-наслідковий зв’язок між завданням ударів потерпілому та настанням його смерті".

Передісторія:

  • 19 лютого 2021 року на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва відбувся спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину у дозволеному місці, та водієм автомобіля "Хюндай", який проїжджав вулицею.
  • В результаті словесного конфлікту водій "Хюндай" вибіг з автомобіля та завдав пішоходу декілька ударів в область голови, від яких останній впав на бруківку та помер на місці події.
  • Водій "Хюндай" з місця події зник, однак у подальшому його затримали екіпажі патрульної поліції в іншому районі столиці.
  • Затриманим виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, який має посвідку на проживання в Україні. Померлий пішохід - киянин, 1969 року народження.

Українська правда
Теми: Київпрокуратуравбивство


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