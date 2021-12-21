Будут судить иностранца, который до смерти избил пешехода в центре Киева

Предстанет перед судом гражданин Азербайджана, который из-за конфликта на дороге до смерти избил пешехода в центре Киева в феврале 2021 года.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Печерская окружная прокуратура 20 декабря направила в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по сути обвинительного акта в отношении иностранца, нанесшего смертельные повреждения 52-летнему прохожему.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Указано, что защита медлила с ознакомлением с материалами уголовного производства.

Обвиняемый содержится под стражей в Киевском СИЗО.

Как уточнила УП спикер прокуратуры, мужчина не признает свою вину причинении тяжких телесных повреждений, причинивших смерть потерпевшему. Считает, что нанес легкие повреждения, а пешеход скончался по другим причинам.

Прямая речь Максимец: "Привлечение водителя к ответственности за это преступление напрямую зависело от выводов экспертов. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая ради объективности была проведена в другом регионе Украины, подтвердила причинно-следственную связь между нанесением ударов потерпевшему и наступлением его смерти".

Предыстория: