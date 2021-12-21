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Будут судить иностранца, который до смерти избил пешехода в центре Киева

Вторник, 21 декабря 2021, 12:33
скриншот видео правоохранителей

Предстанет перед судом гражданин Азербайджана, который из-за конфликта на дороге до смерти избил пешехода в центре Киева в феврале 2021 года.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Печерская окружная прокуратура 20 декабря направила в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по сути обвинительного акта в отношении иностранца, нанесшего смертельные повреждения 52-летнему прохожему.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Указано, что защита медлила с ознакомлением с материалами уголовного производства.

Обвиняемый содержится под стражей в Киевском СИЗО.

Как уточнила УП спикер прокуратуры, мужчина не признает свою вину причинении тяжких телесных повреждений, причинивших смерть потерпевшему. Считает, что нанес легкие повреждения, а пешеход скончался по другим причинам.

Прямая речь Максимец: "Привлечение водителя к ответственности за это преступление напрямую зависело от выводов экспертов. Комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая ради объективности была проведена в другом регионе Украины, подтвердила причинно-следственную связь между нанесением ударов потерпевшему и наступлением его смерти".

Предыстория:

  • 19 февраля 2021 года на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе Киева произошел спонтанный конфликт между пешеходом, переходившим проезжую часть в разрешенном месте, и водителем автомобиля "Хюндай", который проезжал по улице.
  • В результате словесного конфликта водитель "Хюндай" выбежал из автомобиля и нанес пешеходу несколько ударов в область головы, от которых последний упал на брусчатку и скончался на месте происшествия.
  • Водитель "Хюндай" с места происшествия скрылся, однако в дальнейшем его задержали экипажи патрульной полиции в другом районе столицы.
  • Задержанным оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине. Умерший пешеход – киевлянин, 1969 года рождения.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратураубийство
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