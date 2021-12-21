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На Луганщині затримали "сержантку ЛНР": приїхала по пенсію

Вівторок, 21 грудня 2021, 14:45
Фото qha.com.ua

Правоохоронці затримали учасницю незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" у Луганській області.

Джерело: поліція Луганської області

Дослівно: "Під час перевірки документів громадян на блокпосту поблизу с. Новоахтирка виявили 59-річну мешканку м. Хрустальний (кол. Красний Луч), яка протягом двох років проходила службу у військах бойовиків "ЛНР". На вільну територію України жінка приїхала для оформлення банківської карти для отримання пенсії".

Деталі: За словами жінки, вона восени 2014 року вступила до незаконного збройного формування, де проходила службу на посаді фельдшера зенітного дивізіону, що розташовувався м. Хрустальний.

Їй присвоїли "військове знання" старшого сержанта. І вона у якості медпрацівника періодично їздила на військовий полігон в с. Бугаївка Перевальського району для участі у стрільбах, де слідкувала за дотриманням санітарного режиму, перевіряла якість харчування та навчала бойовиків наданню першої медичної допомоги.

За свою діяльність жінка отримувала зарплату у 19 500 рублів РФ (трохи більше 7 тисяч гривень).

У травні 2016 року жінка покинула незаконні збройні формування у зв’язку з хворобою.

Затриманій повідомили про підозру за ч.2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Слідчі дії тривають.

Українська правда
Теми: ЛуганськОРДЛОполіція


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