Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщині затримали "сержантку ЛНР": приїхала по пенсію

Вівторок, 21 грудня 2021, 13:45
На Луганщині затримали сержантку ЛНР: приїхала по пенсію
Фото qha.com.ua

Правоохоронці затримали учасницю незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" у Луганській області.

Джерело: поліція Луганської області

Дослівно: "Під час перевірки документів громадян на блокпосту поблизу с. Новоахтирка виявили 59-річну мешканку м. Хрустальний (кол. Красний Луч), яка протягом двох років проходила службу у військах бойовиків "ЛНР". На вільну територію України жінка приїхала для оформлення банківської карти для отримання пенсії".

Деталі: За словами жінки, вона восени 2014 року вступила до незаконного збройного формування, де проходила службу на посаді фельдшера зенітного дивізіону, що розташовувався м. Хрустальний.

Їй присвоїли "військове знання" старшого сержанта. І вона у якості медпрацівника періодично їздила на військовий полігон в с. Бугаївка Перевальського району для участі у стрільбах, де слідкувала за дотриманням санітарного режиму, перевіряла якість харчування та навчала бойовиків наданню першої медичної допомоги.

За свою діяльність жінка отримувала зарплату у 19 500 рублів РФ (трохи більше 7 тисяч гривень).

У травні 2016 року жінка покинула незаконні збройні формування у зв’язку з хворобою.

Затриманій повідомили про підозру за ч.2 ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Слідчі дії тривають.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуганськОРДЛОполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Луганськ
РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Луганську
РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Луганську
Росіяни "евакуйовують" документацію з окупованої Кремінної – ЦНС
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: