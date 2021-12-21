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В Луганской области задержали "сержантку ЛНР": приехала по пенсию

Вторник, 21 декабря 2021, 14:45
Фото qha.com.ua

Правоохранители задержали участницу незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" в Луганской области.

Источник: полиция Луганской области

Дословно: "Во время проверки документов граждан на блокпосте вблизи с. Новоахтырка обнаружили 59-летнюю жительницу г. Хрустальный (бывший Красный Луч), которая в течение двух лет проходила службу в войсках боевиков "ЛНР". На свободную территорию Украины женщина приехала для оформления банковской карты для получения пенсии".

Детали: По словам женщины, она осенью 2014 года вступила в незаконное вооруженное формирование, где проходила службу в должности фельдшера зенитного дивизиона, который располагался г. Хрустальный.

Ей присвоили "военное знание" старшего сержанта. И она в качестве медработника периодически ездила на военный полигон в с. Бугаевка Перевальского района для участия в стрельбах, где следила за соблюдением санитарного режима, проверяла качество питания и учила боевиков предоставлять первую медицинскую помощь.

За свою деятельность женщина получала зарплату в 19 500 рублей РФ (чуть больше 7 тысяч гривен).

В мае 2016 года женщина покинула незаконные вооруженные формирования в связи с болезнью.

Задержанной сообщили о подозрении по ч.2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Следственные действия продолжаются.

Украинская правда
Темы: ЛуганскОРДЛОполиция
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