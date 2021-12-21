Комиссия огласила результаты конкурса на главу САП, но пока не победителя
Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры огласила результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
Источник: Интерфакс-Украина, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин
Детали: Члены комиссии огласили итоговые баллы профессиональной компетенции по результатам собеседований, но не смогли прийти к единому мнению, объявлять ли победителя конкурса.
Представители международного сообщества в комиссии настаивали на определении победителя без промедлений, на заседании во вторник, в то время как глава комиссии Катерина Коваль выражала опасение касательно легитимности такого результата в связи с решением ОАСК, отменяющим порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса."Нам необходимо отменить решение ОАСК, а потом принимать решение", - сказала она.
При этом она отметила, что необходимо также подготовить проект решения по рейтингу.
После споров относительно переноса в заседании комиссии объявлен перерыв на 15 минут.
Заседание комиссии проходит в онлайн-формате.
Напомним:
- Во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.
- Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева об отмене порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на главу САП и продолжила собеседования. После собеседований конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.
- Президент Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.
- Меморандум между Украиной и Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.
- После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурса собеседований двух претендентов на эту должность - Клименко и Синюка.