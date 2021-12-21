Комиссия огласила результаты конкурса на главу САП, но пока не победителя

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры огласила результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Источник: Интерфакс-Украина, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин

Детали: Члены комиссии огласили итоговые баллы профессиональной компетенции по результатам собеседований, но не смогли прийти к единому мнению, объявлять ли победителя конкурса.

Представители международного сообщества в комиссии настаивали на определении победителя без промедлений, на заседании во вторник, в то время как глава комиссии Катерина Коваль выражала опасение касательно легитимности такого результата в связи с решением ОАСК, отменяющим порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса."Нам необходимо отменить решение ОАСК, а потом принимать решение", - сказала она.

При этом она отметила, что необходимо также подготовить проект решения по рейтингу.

После споров относительно переноса в заседании комиссии объявлен перерыв на 15 минут.

Заседание комиссии проходит в онлайн-формате.

Напомним: