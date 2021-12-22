Нова зустріч Байдена і Путіна поки не планується – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що наразі не планується нової особистої зустрічі президентів Джо Байдена та Володимира Путіна, при тому наголосив на "величезних наслідках" для Росії в разі нової агресії проти України.

Джерело: Блінкен під час брифінгу в Державному департаменті США, цитує "Голос Америки".

Пряма мова: "Ми працюємо у дуже тісній координації з союзниками та партнерами не лише для того, щоб виявити спільну стурбованість, але й для того, щоб розробити значущу та величезну відповідь, якщо Росія знову вчинить акти агресії".

"Ви бачили заяви, які лунають від НАТО, Європейського Союзу, G7. У них чітко дається зрозуміти, що будуть величезні наслідки – саме таке формулювання – величезні наслідки для Росії якщо вона здійснить подальші акти агресії проти України".

Деталі: За словами Блінкена, з часу останньої особистої зустрічі Байдена і Путіна у Женеві, США побачили плани Росії щодо нової агресії, які вона може реалізувати "в короткі терміни".

Державний секретар додав, що на думку президента Байдена, є "значно кращий шлях" – дипломатія.

Блінкен наголосив, що Сполучені Штати та Росія готові до діалогу через різні канали – і заявив, що на початку нового року слід очікувати участі в сферах дипломатії. При цьому він додав, що наразі не планується нової особистої зустрічі Байдена та Путіна.

Відповідаючи на запитання про вимоги Росії, Блінкен заявив, що у США та Європи також є свої принципи.

"Президент (Байден, – ред.) протягом багатьох років був дуже чітким щодо деяких базових принципів, і ніхто від них не відступає.

Одна країна не має права силою змінювати кордони іншої, одна країна не має права диктувати політику іншої або вказувати цій країні, з ким їй співпрацювати.

Одна країна не має права застосовувати сферу впливу, це поняття слід відкинути на смітник історії. Ці принципи дуже чіткі, президент їх має довгий час, і це не зміниться", – сказав Блінкен.

Він наголосив, що всі рішення прийматимуться в координації із партнерами – і що нічого не буде вирішено без них.

Нагадаємо: У п’ятницю МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів про так звані "гарантії безпеки", але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

У НАТО також назвали свої умови для діалогу, заявивши, що він має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Радник президента США з нацбезпеки у розмові з помічником президента РФ заявив, що діалог з Росією з питань щодо так званих "гарантій безпеки" буде можливий тільки якщо стосуватиметься занепокоєнь США щодо дій Росії та відбуватиметься у координації з європейськими союзниками та партнерами.