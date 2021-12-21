Новая встреча Байдена и Путина пока не планируется – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока не планируется новая личная встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина, при этом отметил "огромные последствия" для России в случае новой агрессии против Украины.

Источник: Блинкен во время брифинга в Государственном департаменте США, цитирует "Голос Америки".

Прямая речь: "Мы работаем в очень тесной координации с союзниками и партнерами не только для того, чтобы проявить общую обеспокоенность, но и для того, чтобы разработать значимый и огромный ответ, если Россия снова совершит акты агрессии".

"Вы видели заявления, звучащие от НАТО, Европейского Союза, G7. У них четко дается понять, что будут огромные последствия – именно такая формулировка – огромные последствия для России, если она совершит дальнейшие акты агрессии против Украины".

Детали: По словам Блинкена, со времени последней личной встречи Байдена и Путина в Женеве США увидели планы России в отношении новой агрессии, которые она может реализовать "в короткие сроки".

Государственный секретарь добавил, что, по мнению президента Байдена, есть "значительно лучший путь" – дипломатия.

Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты и Россия готовы к диалогу через разные каналы – и заявил, что в начале нового года следует ожидать участия в сферах дипломатии. При этом он добавил, что пока не планируется новая личная встреча Байдена и Путина.

Отвечая на вопрос о требованиях России, Блинкен заявил, что у США и Европы тоже есть свои принципы.

"Президент (Байден, – ред.) в течение многих лет был очень четким по некоторым базовым принципам, и никто от них не отступает.

Одна страна не вправе силой изменять границы другой, одна страна не имеет права диктовать политику другой или указывать этой стране, с кем ей сотрудничать.

Одна страна не имеет права применять сферу влияния, это понятие следует отбросить на свалку истории. Эти принципы очень четкие у президента долгое время, и это не изменится", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что все решения будут приниматься в координации с партнерами – и ничего не будет решено без них.

Напомним: В пятницу МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и с США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств. Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности", но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

В НАТО также назвали свои условия для диалога, заявив, что он должен учитывать обеспокоенность Альянса относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник президента США по нацбезопасности в разговоре с помощником президента РФ заявил, что диалог с Россией по вопросам так называемых "гарантий безопасности" будет возможен только если будет касаться обеспокоенностей США действиями России и будет проходить в координации с европейскими союзниками и партнерами.