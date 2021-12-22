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Ізраїль вводить 4-ту дозу вакцинації проти Covid особам від 60 років і медикам

Середа, 22 грудня 2021, 00:52
Ізраїль вводить 4-ту дозу вакцинації проти Covid особам від 60 років і медикам
фото: МОЗ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт підтримав експертів, які виступили за введення 4-ї дози ковід-вакцини особам, старшим 60 років, і медичним працівникам.

Джерело: The Jerusalem Post із посиланням на МОЗ Ізраїлю

Деталі: 4-те щеплення буде доступне через чотири місяці після отримання третьої дози.

Беннетт заявив, що такий крок "допоможе подолати хвилю "омікрону", яка охоплює світ".

Він зазначив, що Ізраїль був першим у світі, хто запровадив 3-тю дозу вакцини проти коронавірусу, а також вводить четверте щеплення.

"Захист дорослих, які є найбільш уразливими, і забезпечення безпеки медичного персоналу" назвав міністр охорони здоров’я Ніцан Горовіц пріоритетом у боротьбі зі штамом "омікрон".

Нагадаємо: Ізраїль знаходиться в п'ятій хвилі коронавірусу – про це заявив прем'єр-міністр Нафталі Беннетт.

"Українська правда" в Threads

Теми: Ізраїльвакцинаціякоронавірус
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