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Израиль вводит 4-ю дозу вакцинации против Covid лицам от 60 лет и медикам

Среда, 22 декабря 2021, 01:52
фото: МЗ

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт поддержал экспертов, выступивших за введение 4-й дозы ковид-вакцины лицам старше 60 лет и медицинским работникам.

Источник: The Jerusalem Post со ссылкой на Минздрав Израиля

Детали: 4-я прививка будет доступна через четыре месяца после получения третьей дозы.

Беннетт заявил, что такой шаг "поможет преодолеть волну "омикрона", охватывающую мир".

Он отметил, что Израиль был первым в мире, кто ввел 3 дозу вакцины против коронавируса, а также вводит четвертую прививку.

"Защита наиболее уязвимых взрослых и обеспечение безопасности медицинского персонала" назвал министр здравоохранения Ницан Горовиц приоритетом в борьбе со штаммом "омикрон".

Напомним: Израиль находится в пятой волне коронавируса – об этом заявил премьер-министр Нафтали Беннетт.

Темы: Израильвакцинациякоронавирус
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