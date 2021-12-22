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Space X перенесла запуск українського супутника

Середа, 22 грудня 2021, 02:50
фото: Дніпровська митниця

Виготовлений на КБ "Південне" у місті Дніпро супутник "Січ-2-30" Space X запустить трохи пізніше – не 10, а 13 січня.

Джерело: Голова Держкосмосу Володимир Тафтай у facebook

Дослівно: "20 грудня, ДП КБ "Південне" та нідерландська компанія ISILAUNCH підписали Протокол завершення інтеграції КА "Січ-2-30" з ракетою-носієм Falcon 9 компанії Space X.

Це означає, що супутник повністю готовий до запуску.

Водночас компанія Space X повідомила, про перенос запуску місії Транспондер-3 з українським супутником Січ-2-30 з 10 на 13 січня 2022 року".

Що передувало: Виготовлений на КБ "Південне" супутник "Січ-2-30" відправили у США для подальшого запуску в космос.

Українська правда
Теми: космос


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