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Space X перенесла запуск украинского спутника

Среда, 22 декабря 2021, 01:50
Space X перенесла запуск украинского спутника
фото: Днепровская таможня

Изготовленный на КБ "Южный" в городе Днепр спутник "Сич-2-30" Space X запустит чуть позже – не 10, а 13 января.

Источник: Глава Госкосмоса Владимир Тафтай в facebook

Дословно: "20 декабря ДП КБ "Южное" и нидерландская компания ISILAUNCH подписали Протокол завершения интеграции КА "Сич-2-30" с ракетой-носителем Falcon 9 компании Space X.

Это означает, что спутник полностью готов к запуску.

В то же время компания Space X сообщила о переносе запуска миссии Транспондер-3 с украинским спутником "Сичь-2-30" с 10 на 13 января 2022 года".

Что было раньше: Спутник "Сич-2-30" отправили в США для дальнейшего запуска в космос.

Украинская правда
Темы: космос
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