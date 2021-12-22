В Івано-Франківській області стався землетрус

Неподалік від міста Надвірна Івано-Франківської області стався землетрус магнітудою 2,6.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

Дослівно: "Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 км".

Деталі: Як повідомляють у центрі, за класифікацією землетрусів цей відноситься до ледве відчутних.

Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Загалом протягом 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 8 землетрусів, передостанній – 15 грудня, з магнітудою 2,9.

Нагадаємо: Землетрус магнітудою 3,4 бала зафіксували 9 грудня у Чернігівській області.