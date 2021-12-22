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В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Среда, 22 декабря 2021, 04:45
В Ивано-Франковской области произошло землетрясение
Скриншот

Недалеко от города Надворная Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,6.

Источник: Главный центр специального контроля

Дословно: "Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 км".

Детали: Как сообщают в центре, по классификации землетрясений это относится к едва ощутимым.

Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Всего в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 8 землетрясений, предпоследнее – 15 декабря, с магнитудой 2,9.

Напомним: Землетрясение магнитудой 3,4 балла зафиксировали 9 декабря в Черниговской области.

Украинская правда

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Темы: Ивано-Франковская область
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