В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Недалеко от города Надворная Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,6.

Источник: Главный центр специального контроля

Дословно: "Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 км".

Детали: Как сообщают в центре, по классификации землетрясений это относится к едва ощутимым.

Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Всего в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 8 землетрясений, предпоследнее – 15 декабря, с магнитудой 2,9.

Напомним: Землетрясение магнитудой 3,4 балла зафиксировали 9 декабря в Черниговской области.