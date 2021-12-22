Україна – 5-та у світі за добовою смертністю від Covid

20 грудня у світі діагностували понад 745 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Україна посідає 5 місце у світі за добовою смертністю.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Британії, Франції.

Зокрема, у США зафіксували понад 181 тисячу, у Британії – понад 90 тисяч і у Франції – майже 50 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іспанія та Німеччина. Україна – на 19 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 811), Росії (1 027), Польщі (538). Україна посідає 5 місце.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Франція, Іспанія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Німеччина.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 248 028 175 осіб. Наразі нараховується понад 23 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджена 5 385 004 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 20 грудня в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 346 людей померли.