Украина – 5-я в мире по суточной смертности от Covid

20 декабря в мире диагностировали более 745 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Украина занимает 5 место в мире по суточной смертности.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Британии, Франции.

В частности, в США зафиксировали более 181 тысячи, в Британии – более 90 тысяч и во Франции – почти 50 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Испания и Германия. Украина – на 19 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 811), России (1 027), Польше (538). Украина занимает 5 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Франция, Испания.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Германия.

За все время пандемии излечились от болезни 248 028 175 человек. В настоящее время насчитывается более 23 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 385 004 смерти от COVID-19.

Напомним: За сутки 20 декабря в Украине зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 346 человек умерли.