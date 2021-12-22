COVID-19: за добу в Україні 301 смерть і більше 6 тисяч випадків захворювання

За добу 21 грудня в Україні зафіксовано 6 363 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, 301 людина померла.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих, котрих виявили за попередню добу 534 дитини та 208 медпрацівників.

Також за минулу добу в Україні госпіталізували 2 241 особу, зафіксували летальних випадків – 301, одужали 19 494 пацієнти.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 623 079 осіб;

одужало – 3 376 899 осіб;

летальних випадків – 93 909;

проведено ПЛР-тестувань – 16 566 449.

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