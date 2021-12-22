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COVID-19: за добу в Україні 301 смерть і більше 6 тисяч випадків захворювання

Середа, 22 грудня 2021, 08:21
фото: Ельдар Сарахман, УП

За добу 21 грудня в Україні зафіксовано 6 363 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, 301 людина померла.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих, котрих виявили за попередню добу 534 дитини та 208 медпрацівників.

Також за минулу добу в Україні госпіталізували 2 241 особу, зафіксували летальних випадків – 301, одужали 19 494 пацієнти.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 623 079 осіб;
  • одужало – 3 376 899 осіб;
  • летальних випадків – 93 909;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 566 449.
 

Передісторія: 

  • За даними КШЕ шостий тиждень в Україні спостерігається спад захворюваності на Covid-19. На 22% спала кількість виявлених нових випадків за останній тиждень.
  • Там прогнозують, що захворюваність на Covid-19 може зрости у січні 2022 року.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна


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