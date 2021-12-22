COVID-19: за добу в Україні 301 смерть і більше 6 тисяч випадків захворювання
Середа, 22 грудня 2021, 07:21
За добу 21 грудня в Україні зафіксовано 6 363 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, 301 людина померла.
Джерело: МОЗ
Деталі: Серед нових хворих, котрих виявили за попередню добу 534 дитини та 208 медпрацівників.
Також за минулу добу в Україні госпіталізували 2 241 особу, зафіксували летальних випадків – 301, одужали 19 494 пацієнти.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 623 079 осіб;
- одужало – 3 376 899 осіб;
- летальних випадків – 93 909;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 566 449.
Передісторія:
- За даними КШЕ шостий тиждень в Україні спостерігається спад захворюваності на Covid-19. На 22% спала кількість виявлених нових випадків за останній тиждень.
- Там прогнозують, що захворюваність на Covid-19 може зрости у січні 2022 року.
Українська правда