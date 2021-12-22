COVID-19: за сутки в Украине 301 смерть и более 6 тысяч случаев заболевания

За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, 301 человек умер.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых больных, обнаруживших за предыдущие сутки 534 ребенка и 208 медработников.

Также за минувшие сутки в Украине госпитализировали 2 241 человека, зафиксировали летальных исходов – 301, выздоровели 19 494 пациента.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 623 079 человек;

поправилось – 3 376 899 человек;

летальных исходов – 93 909;

проведено ПЦР-тестов – 16 566 449.

Предыстория: