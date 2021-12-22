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COVID-19: за сутки в Украине 301 смерть и более 6 тысяч случаев заболевания

Среда, 22 декабря 2021, 08:21
фото: Эльдар Сарахман, УП

За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, 301 человек умер.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых больных, обнаруживших за предыдущие сутки 534 ребенка и 208 медработников.

Также за минувшие сутки в Украине госпитализировали 2 241 человека, зафиксировали летальных исходов – 301, выздоровели 19 494 пациента.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 623 079 человек;
  • поправилось – 3 376 899 человек;
  • летальных исходов – 93 909;
  • проведено ПЦР-тестов – 16 566 449.
 

Предыстория:

  • По данным КШЭ шестую неделю в Украине наблюдается спад заболеваемости Covid-19. На 22% спало количество выявленных новых случаев за последнюю неделю.
  • В КШЭ прогнозируют, что заболеваемость Covid-19 может возрасти в январе 2022 года.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусУкраина
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