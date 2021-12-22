COVID-19: за сутки в Украине 301 смерть и более 6 тысяч случаев заболевания
Среда, 22 декабря 2021, 08:21
За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, 301 человек умер.
Источник: Минздрав
Детали: Среди новых больных, обнаруживших за предыдущие сутки 534 ребенка и 208 медработников.
Также за минувшие сутки в Украине госпитализировали 2 241 человека, зафиксировали летальных исходов – 301, выздоровели 19 494 пациента.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 623 079 человек;
- поправилось – 3 376 899 человек;
- летальных исходов – 93 909;
- проведено ПЦР-тестов – 16 566 449.
Предыстория:
- По данным КШЭ шестую неделю в Украине наблюдается спад заболеваемости Covid-19. На 22% спало количество выявленных новых случаев за последнюю неделю.
- В КШЭ прогнозируют, что заболеваемость Covid-19 может возрасти в январе 2022 года.
Украинская правда