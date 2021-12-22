COVID-19: за сутки в Украине 301 смерть и более 6 тысяч случаев заболевания

Швеция повысила уровень боеготовности из-за угрозы со стороны РФГлава Генштаба Швеции Микаэль Бюден заявил, что страна повысила уровень боеготовности в связи с напряженной ситуацией на границе РФ и Украины. Об этом он сказал в интервью Dagens Nyheter, со