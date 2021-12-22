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МЗС на заяви Росії про американців і хімзброю на Донбасі: Готують прикриття для провокацій

Середа, 22 грудня 2021, 08:34
МЗС на заяви Росії про американців і хімзброю на Донбасі: Готують прикриття для провокацій
Президент Росії Володимир Путін. Фото Міноборони РФ

Росія, заявляючи про нібито американських військових і хімічну зброю на Донбасі, готує інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій території України.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді", реагуючи на заяви РФ

Пряма мова Ніколенка: "Категорично відкидаємо інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації. Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі – чергові приклади масованої російської дезінформації.

Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території".

Деталі: МЗС закликало російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів, а натомість повернутися у констурктивне русло і вирішувати конфлікт політико-дипломатичними методами.

За словами Ніколенка, першим кроком у цьому напрямку має стати початок виконання Москвою Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату.

Також Росія має припинити збройну агресію проти України і відмовитись від логіки конфронтації. Усе це, підкреслив Ніколенко, стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті.

Що було раніше: 21 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

Українська правда

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Теми: МЗСРосіяДонбасвійна
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