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МИД на заявления России об американцах и химоружии на Донбассе: Готовят прикрытия для провокаций

Среда, 22 декабря 2021, 09:34
Президент России Владимир Путин. Фото Минобороны РФ

Россия, заявляя о якобы американских военных и химическом оружии на Донбассе, готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.

Источник: спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде", реагируя на заявления РФ

Прямая речь Николенко: "Категорически откидаем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации.

Россия продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций ее войск на украинской территории".

Детали: МИД призвал российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов, а вернуться в констурктивное русло и разрешать конфликт политико-дипломатическими методами.

По словам Николенко, первым шагом в этом направлении должно стать выполнение Москвой Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата.

Также Россия должна прекратить вооруженную агрессию против Украины и отказаться от логики конфронтации.

Все это, подчеркнул Николенко, станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте.

Что было раньше: 21 декабря министр обороны РФ Серегй Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

Украинская правда
Темы: МИДРосcияДонбассвойна
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