МИД на заявления России об американцах и химоружии на Донбассе: Готовят прикрытия для провокаций
Россия, заявляя о якобы американских военных и химическом оружии на Донбассе, готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.
Источник: спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде", реагируя на заявления РФ
Прямая речь Николенко: "Категорически откидаем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации.
Россия продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций ее войск на украинской территории".
Детали: МИД призвал российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов, а вернуться в констурктивное русло и разрешать конфликт политико-дипломатическими методами.
По словам Николенко, первым шагом в этом направлении должно стать выполнение Москвой Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата.
Также Россия должна прекратить вооруженную агрессию против Украины и отказаться от логики конфронтации.
Все это, подчеркнул Николенко, станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте.
Что было раньше: 21 декабря министр обороны РФ Серегй Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.