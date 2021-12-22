Рейтинг політичних партій: "Слуга народу" зберігає лідерство

Рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 19,2% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 16-18 грудня

Деталі: За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 14,1% респондентів, "Батьківщину" – 11,1%, "Опозиційну платформу – За життя" – 10,5%.

Партію "Українська стратегія Гройсмана" підтримують 6,8%, партію "Сила і честь" – 6,5%, партію Разумкова "Розумна політика" – 6,0%, партію Мураєва "Наші" – 5,7%, Радикальну партію – 4,2%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,0%, ВО "Свобода" – 3,5%, партію Шарія – 2,6%, партію "Голос" - 2,2%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

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Додатково: 16-18 грудня 2021 року соціологи опитали 2500 респондентів віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Що передувало: За опитуванням "Рейтинга", проведеним 14-16 грудня, шанси потрапити в Раду мали 8 партій.