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Рейтинг политических партий: "Слуга народа" сохраняет лидерство

Среда, 22 декабря 2021, 10:47
Верховная Рада, фото из Википедии

Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 19,2% среди голосующих и определившихся с выбором.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 16-18 декабря

Детали: За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 14,1% респондентов, "Батькивщину" – 11,1%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 10,5%.

 

Партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 6,8%, партию "Сила и честь" – 6,5%, партию Разумкова "Разумная политика" – 6,0%, партию Мураева "Наши" – 5,7%, Радикальную партию – 4,2%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,0%, ВО "Свобода" - 3,5%, партию Шария - 2,6%, партию "Голос" - 2,2%.

Рейтинг других политических сил – менее 2%.

 
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Дополнительно: 16-18 декабря 2021 года социологи опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Что предшествовало: По опросу "Рейтинга", проведенному 14-16 декабря, шансы попасть в Раду имели 8 партий.

Украинская правда
Темы: социологияСлуга народа
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