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Українці вже витратили 200 мільйонів з "еПідтримки"

Середа, 22 грудня 2021, 10:39
Українці вже витратили 200 мільйонів з еПідтримки
Фото з сайту rivne.online

Станом на 22 грудня українці витратили уже 200 мільйонів за програмою "еПідтримка", за якою особам, які отримали два щеплення від коронавірусу, виплачують 1 тисячу гривень.

Джерело: міністр економіки Юлія Свириденко, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу 22 грудня

Пряма мова Свириденко: "Станом на сьогодні вже 5,5 мільйона українців відкрили картки у банках,  сформовані заявки в "Дії" на отримання виплат від 4,5 мільйона українців. Понад 2,3 мільйона українців уже отримали виплату в 1 тисячу гривень і понад 200 мільйонів гривень вже витрачено тими, хто сформував картки і скористався цією програмою".

Деталі: За словами Свириденко, найчастіше ці кошти витрачаються на придбання книжок, кінотеатри, театри.  

Міністр економіки наголосила, що грошей вистачить усім вакцинованим, оскільки на програму передбачено 8 мільярдів гривень. Крім того, у наступному році планується модифікація і розширення програми і додаткове виділення коштів.

Також Свириденко додала, що у 2-3 кварталі наступного року планують зробити, щоб програма "еПідтримка" діяла і офлайн, а не лише через "Дію".

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, наразі до проєкту підключені 6 банків: А-банк, Альфа-банк, Приватбанк, Монобанк, Укргазбанк і Ощадбанк. Ще 13 банків у процесі підключення.

Він також додав, що з другої половини січня за тисячу гривень від "еПідтримки" можна буде купити ліки.

Передісторія:

  • Програма "еПідтримка" стартувала 19 грудня.
  • За перші два дні українці витратили понад 130 мільйонів гривень за цією програмою.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусгроші
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