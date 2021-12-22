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Украинцы уже потратили 200 миллионов по программе "еПоддержка"

Среда, 22 декабря 2021, 10:39
Украинцы уже потратили 200 миллионов по программе еПоддержка
Фото с сайта rivne.online

По состоянию на 22 декабря украинцы потратили уже 200 миллионов по программе "еПоддержка", по которой лицам, получившим две прививки от коронавируса, выплачивают 1 тысячу гривен.

Источник: министр экономики Юлия Свириденко, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге 22 декабря

Прямая речь Свириденко: "По состоянию на сегодняшний день уже 5,5 миллиона украинцев открыли карточки в банках, сформированы заявки в "Дии" на получение выплат от 4,5 миллиона украинцев. Более 2,3 миллионов украинцев уже получили выплату в 1 тысячу гривен и более 200 миллионов гривен уже потрачены теми, кто сформировал карточки и воспользовался этой программой".

Детали: По словам Свириденко, чаще всего эти средства тратятся на приобретение книг, кинотеатры, театры.

Министр экономики подчеркнула, что денег хватит всем вакцинированным, поскольку на программу предусмотрено 8 миллиардов гривен. Кроме того, в следующем году планируется модификация и расширение программы и дополнительное выделение средств.

Также Свириденко добавила, что во 2-3 квартале следующего года планируют сделать так, чтобы программа "еПоддержка" действовала и офлайн, а не только через "Дию".

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, к проекту подключены 6 банков: А-банк, Альфа-банк, Приватбанк, Монобанк, Укргазбанк и Ощадбанк. Еще 13 банков в процессе подключения.

Он также добавил, что со второй половины января за тысячу гривен от "еПоддержки" можно будет купить лекарства.

Предыстория:

  • Программа "еПоддержка" стартовала 19 декабря.
  • За первые два дня украинцы потратили более 130 миллионов гривен по этой программе.

Ирина Балачук, УП

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Темы: вакцинациякоронавирусденьги
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