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"Брат на брата": Полтавська міськрада не змогла відправиити мера Мамая у відставку

Середа, 22 грудня 2021, 12:10
Олександр Мамай, фото з його фейсбук-сторінки

Депутати Полтавської міської ради голосували за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Мамая, але їм забракло голосів.

Джерело: "Укрінформ" і "Полтавщина" із посиланням на засідання ради у середу

Деталі: За відповідне рішення висловилися 23 з 24 учасників голосування. Один бюлетень було визнано недійсним.

Утім, згідно із законодавством, за дострокове припинення повноважень міського голови повинні проголосувати не менш як дві третини депутатів від загального складу ради. Для Полтави ця кількість складає 29 осіб. Отже рішення про відставку не прийнято.

Ще до самого голосування за підтримку такого рішення висловилися фракції "Слуга народу", "Рідного міста", "Європейської солідарності" та "Свободи". Ці фракції також мали 2 голоси депутатів, обраних від ОПЗЖ. Всього — 24 голоси. Опозиція мала б і 25 голосів, але на сесію не прийшов депутат від "Європейської солідарності" Олександр Дедюхін.

Депутати від "За майбутнє" та "Партії простих людей Сергія Капліна" на засідання також не прийшли.

Для таємного голосування було виготовлено 43 бюлетені (із розрахунку 42 депутати та міський голова). Олександра Мамай відмовився брати свій бюлетень, а 19 бюлетенів були не використані.

Передісторія: На початку грудня міський голова Полтави Олександр Мамай в ефірі телеканалу "НАШ" заявив, що на території України воюють США і Росія і що "брат змушений йти на брата".

Такі наративи російської пропаганди викликали обурення у суспільстві. Біля Полтавської міськради відбувся пікет активістів, які вимагали від мера вибачень за його слова. А депутати з "Європейської солідарності" в Полтавській міській раді оприлюднили заяву з вимогою відставки Мамая.

Мамай тричі обирався на посаду міського голови Полтави - у 2010, 2015 та 2020 роках. У 2018 році Полтавська міська рада висловила йому недовіру та позбавила повноважень, але у 2020 році Мамай був знову обраний міським головою Полтави.

Теми: Полтаваскандалзвільнення


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