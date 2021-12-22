Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Брат на брата": Полтавский горсовет не смог отправить мэра Мамая в отставку

Среда, 22 декабря 2021, 11:10
Брат на брата: Полтавский горсовет не смог отправить мэра Мамая в отставку
Александр Мамай, фото с его фейсбук-страницы

Депутаты Полтавского городского совета голосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Мамая, но им не хватило голосов.

Источник: "Укринформ" и "Полтавщина" со ссылкой на заседание совета в среду

Детали: За соответствующее решение высказались 23 из 24 участников голосования. Один бюллетень был признан недействительным.

Однако, согласно законодательству, за досрочное прекращение полномочий городского головы должны проголосовать не менее двух третей депутатов от общего состава совета. Для Полтавы это количество составляет 29 человек. Следовательно, решение об отставке не принято.

Еще до голосования за поддержку такого решения высказались фракции "Слуга народа", "Родного города", "Европейской солидарности" и "Свободы". Эти фракции также имели 2 голоса депутатов, избранных от ОПЗЖ. Всего – 24 голоса. У оппозиции было бы и 25 голосов, но на сессию не пришел депутат от "Европейской солидарности" Александр Дедюхин.

Депутаты от "За будущее" и Партии простых людей Сергея Каплина на заседание также не пришли.

Для тайного голосования было изготовлено 43 бюллетеня (из расчета 42 депутата и мэр). Мамай отказался брать свой бюллетень, а 19 бюллетеней были не использованы.

Предыстория: В начале декабря городской голова Полтавы Александр Мамай в эфире телеканала "НАШ" заявил, что на территории Украины воюют США и Россия и что "брат вынужден идти на брата".

Такие нарративы российской пропаганды вызвали негодование в обществе. Возле Полтавского горсовета прошел пикет активистов, требовавших от мэра извинений за его слова. А депутаты "Европейской солидарности" в Полтавском городском совете обнародовали заявление с требованием отставки Мамая.

Мамай трижды избирался на должность городского головы Полтавы – в 2010, 2015 и 2020 годах. В 2018 году Полтавский городской совет выразил ему недоверие и лишил полномочий, но в 2020 году Мамай был снова избран мэром Полтавы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Полтаваскандалувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Полтава
Скандальное дело Полтавского ГОКа Жеваго получило продолжение: руководство подозревают в махинациях
Мамай потерял должность мэра Полтавы
Полтавский коммунальщик наживался на захоронении военных: разоблачен на взятках
Последние новости
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: