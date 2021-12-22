Президент Туркменістану запевняє, що у його країні досі немає Covid-19

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов знову заявив, що у його країні досі не було виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус.

Джерело: Державне інформаційне агентство Туркменістану

Пряма мова: "Зараз ми можемо сказати, що внаслідок проведення таких масштабних робіт у Туркменістані не було виявлено випадків інфікування коронавірусом".

Деталі: Бердимухамедов заявив, що для запобігання проникнення та поширення в країні "гострої легеневої інфекції" було проведено комплексні заходи з профілактики.

Зокрема, закупили необхідні вакцини і наразі проводиться вакцинація населення.

Президент Туркменістану заявив, що його країна постійно обмінюється досвідом з іншими державами та співпрацює з ООН.

Але через циркуляцію нових штамів вірусу у Туркменістані вирішили провести нараду на тему: яких захисних заходів вжити після прибуття в країну людей з-за кордону, а також при постачанні товарів, у тому числі продуктів харчування.

Бердимухамедов також заявив про необхідність контролю імпортованих продуктів та проведення їх санітарної обробки.

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