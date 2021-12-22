Президент Туркменістану запевняє, що у його країні досі немає Covid-19
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов знову заявив, що у його країні досі не було виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус.
Джерело: Державне інформаційне агентство Туркменістану
Пряма мова: "Зараз ми можемо сказати, що внаслідок проведення таких масштабних робіт у Туркменістані не було виявлено випадків інфікування коронавірусом".
Деталі: Бердимухамедов заявив, що для запобігання проникнення та поширення в країні "гострої легеневої інфекції" було проведено комплексні заходи з профілактики.
Зокрема, закупили необхідні вакцини і наразі проводиться вакцинація населення.
Президент Туркменістану заявив, що його країна постійно обмінюється досвідом з іншими державами та співпрацює з ООН.
Але через циркуляцію нових штамів вірусу у Туркменістані вирішили провести нараду на тему: яких захисних заходів вжити після прибуття в країну людей з-за кордону, а також при постачанні товарів, у тому числі продуктів харчування.
Бердимухамедов також заявив про необхідність контролю імпортованих продуктів та проведення їх санітарної обробки.
Передісторія:
- У березні 2020 року Влада Туркменістану заборонила вживати слово "коронавірус". Тоді місцеві видання писали, що люди, котрі носять на вулицях захисні маски або говорять про пандемію, ризикували бути заарештованими.
- Туркменістан зайняв останнє місце у Світовому індексі свободи преси за 2019 рік, є однією з найбільш закритих країн світу.