Президент Туркменистана уверяет, что в его стране до сих пор нет Covid-19

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вновь заявил, что в его стране до сих пор не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Источник: Государственное информационное агентство Туркменистана

Прямая речь: "Сейчас мы можем сказать, что в результате проведения таких масштабных работ в Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом".

Детали: Бердымухамедов заявил, что в целях предотвращения проникновения и распространения в стране острой "лёгочной инфекции" были проведены комплексные меры по профилактике.

В частности, были закуплены необходимые вакцины, в настоящее время проводится вакцинация населения.

Президент Туркменистана заявил, что его страна постоянно обменивается опытом с другими государствами и сотрудничает с ООН.

Но из-за циркуляции новых штаммов в Туркменистане решили провести совещание на тему: какие защитные меры предпринимаются по прибытии в нашу страну людей, а также при поставках товаров, в том числе продуктов питания.

Бердымухамедов также заявил о необходимости контроля импортируемых продуктов и проведении их санитарной обработки.

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