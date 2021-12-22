Президент Туркменистана уверяет, что в его стране до сих пор нет Covid-19
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вновь заявил, что в его стране до сих пор не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
Источник: Государственное информационное агентство Туркменистана
Прямая речь: "Сейчас мы можем сказать, что в результате проведения таких масштабных работ в Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом".
Детали: Бердымухамедов заявил, что в целях предотвращения проникновения и распространения в стране острой "лёгочной инфекции" были проведены комплексные меры по профилактике.
В частности, были закуплены необходимые вакцины, в настоящее время проводится вакцинация населения.
Президент Туркменистана заявил, что его страна постоянно обменивается опытом с другими государствами и сотрудничает с ООН.
Но из-за циркуляции новых штаммов в Туркменистане решили провести совещание на тему: какие защитные меры предпринимаются по прибытии в нашу страну людей, а также при поставках товаров, в том числе продуктов питания.
Бердымухамедов также заявил о необходимости контроля импортируемых продуктов и проведении их санитарной обработки.
Предыстория:
- В марте 2020 года власти Туркменистана запретили употреблять слово "коронавирус". Тогда местные издания писали, что люди, носящие на улицах защитные маски или говорящие о пандемии, рисковали быть арестованными.
- Туркменистан занял последнее место в Мировом индексе свободы прессы за 2019 год и является одной из самых закрытых стран мира.