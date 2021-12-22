Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент Туркменистана уверяет, что в его стране до сих пор нет Covid-19

Среда, 22 декабря 2021, 14:20
Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Государственное информагентство Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вновь заявил, что в его стране до сих пор не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Источник: Государственное информационное агентство Туркменистана

Прямая речь: "Сейчас мы можем сказать, что в результате проведения таких масштабных работ в Туркменистане не были выявлены случаи инфицирования коронавирусом".

Детали: Бердымухамедов заявил, что в целях предотвращения проникновения и распространения в стране острой "лёгочной инфекции" были проведены комплексные меры по профилактике.

В частности, были закуплены необходимые вакцины, в настоящее время проводится вакцинация населения.

Президент Туркменистана заявил, что его страна постоянно обменивается опытом с другими государствами и сотрудничает с ООН.

Но из-за циркуляции новых штаммов в Туркменистане решили провести совещание на тему: какие защитные меры предпринимаются по прибытии в нашу страну людей, а также при поставках товаров, в том числе продуктов питания.

Бердымухамедов также заявил о необходимости контроля импортируемых продуктов и проведении их санитарной обработки.

Предыстория:

  • В марте 2020 года власти Туркменистана запретили употреблять слово "коронавирус". Тогда местные издания писали, что люди, носящие на улицах защитные маски или говорящие о пандемии, рисковали быть арестованными.
  • Туркменистан занял последнее место в Мировом индексе свободы прессы за 2019 год и является одной из самых закрытых стран мира.

Украинская правда
Темы: ТуркменистанCovid-2019коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post

Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов

Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

Все новости...
Туркменистан
Туркменистан стягивает тяжелую военную технику к границе с Афганистаном – СМИ
В Туркменистане чиновников заставили побрить головы
Лукашенко после тайной инаугурации поздравил лидер только одной страны
Последние новости
09:55
Столтенберг готов созвать Совет НАТО-Россия впервые за 2,5 года
09:35
Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post
08:49
карта"Будем мерзнуть" – синоптик предупредила о похолодании
08:20
Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов
07:38
Талибы распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана
07:12
Оккупанты открыли огонь из ПТРК в направлении Травневого
06:32
Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid
05:45
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из "соображений безопасности"
04:48
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
Все новости...