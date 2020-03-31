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У Туркменістані заборонили слово "коронавірус"

Вівторок, 31 березня 2020, 15:29
У Туркменістані заборонили слово коронавірус

Влада Туркменістану заборонила вживати слово "коронавірус".

Джерело: Репортери без кордонів

Деталі: Відзначається, що державним засобам масової інформації Туркменістану більше не дозволяється використовувати це слово, його також видалили з інформаційних брошур з охорони здоров'я, які розповсюджували в школах, лікарнях і на робочих місцях.

Громадяни Туркменістану мають доступ тільки до односторонньої інформації про епідемію коронавірусу.

Представник "Радіо Азатлик" стверджує, що люди, що носять на вулицях захисні маски або говорять про пандемію, ризикують бути заарештованими.

Крім того, за даними влади, в Туркменістані досі не було виявлено жодного випадку захворювання.

"Репортери без кордонів" вважають, що виключенням із словника слова "коронавірус", щоб приховати всю інформацію про пандемію, уряд Туркменістану наражає на небезпеку своїх громадян".

Туркменістан зайняв останнє місце у Світовому індексі свободи преси за 2019 рік, є однією з найбільш закритих країн світу.

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Передісторія:

  • Станом на ранок 31 березня у світі з 787 010 випадків захворювання 166 214 осіб одужали та 37 820 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019
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