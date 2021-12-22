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"Слуга народу" вибачилась перед поліцейськими і обіцяє покарати нардепа, який їх ображав

Середа, 22 грудня 2021, 13:21
Слуга народу вибачилась перед поліцейськими і обіцяє покарати нардепа, який їх ображав
скриншот відео

Фракція політичної партії "Слуга народу" засудила дії народного депутата Миколи Галушка, який негідно повівся з правоохоронцями та просить вибачення в поліції.

Джерело: речниця фракції Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова: "Фракція політичної партії "Слуга народу" засуджує дії народного депутата Миколи Галушка і вважає його поведінку у спілкуванні з поліцейськими неприйнятною для будь-якого громадянина. Тим більше – для члена парламенту.

Наша фракція приносить вибачення працівникам поліції й усім, кого могла образити ця ситуація".

Деталі: За словами Палійчук, депутат Галушко підтвердив автентичність відео, яке отримала в розпорядження УП, однак стверджує, що воно "було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи".

За словами депутата, поява цього відео в публічному просторі, мовляв, пов’язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня.

Пряма мова: "Тим не менше, цей факт не виправдовує Миколу Галушка та його вчинок, хоча й викликає багато запитань до правомірності дій попереднього керівництва МВС. Така поведінка депутата є неприйнятною і вона стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього".

Що передувало: "Українська правда" отримала у своє розпорядження відео правоохоронців із зафіксованим інцидентом від 18 грудня 2020 року. Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення правил дорожнього руху водія та авто, які возять цього нардепа. Він обзивав правоохоронців "дебілами" та намагався їм довести, що вони не можуть зупиняти авто, яке належить народному депутату (авто записано на матір нардепа).

Українська правда

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Теми: Слуга народу
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