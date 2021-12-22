"Дебилы. Как вы можете осматривать авто нардепа?!": депутат-"слуга" обзивав поліцейських

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення ПДР водія і авто, що возять цього нардепа.

Джерело: відео, надане "Українській правді" поліцейськими

Деталі: За даними джерел УП, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.

Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. Поліцейські зауважили, що на авто не написано, що воно належить нардепу, а також, що до того ж нардепи не мають дипломатичного імунітету.

На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".

Як з'ясовується в процесі розмови (підтверджується декларацією нардепа –ред.), вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.

Примітно, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

Пряма мова:

Нардеп: Подожди! Стоять! Кто осматривал машину?

Поліцейський: У вас що дипломатичний автомобіль?

Н: Этот автомобиль мне принадлежит.

П: Чудово.

Н: В декларации задекларирован.

П: Супер.

Н: Как народному депутату. Как вы можете б..ь осматривать? Ну вы что?

П: А чим він відрізняється від інших автомобілів?

Н: Ты что больной на голову или что?!

П: Я вас прошу нормально спілкуватись.

Н: Ты услышал меня?! Это автомобиль народного депутата Украины!

П: Він має імунітет?

Н: Как ты можешь его осматривать?

П: Вас ніхто не оглядав.

Н: Как ты можешь осматривать автомобиль народного депутата?!

П: Ваш імунітет народного депутата не постраждав.

Нагадаємо: В Інтернеті з’явилося відео, на якому заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі в оточенні численних охоронців на одному з блокпостів на в’їзді в Донецьку область свариться з правоохоронцями через те, що вони зупинили його автомобілі. Заступник міністра ображав підлеглих та погрожував їм.

Згодом "Українська правда" опублікувала ще одне відео, на якому Гогілашвілі так само поводиться з правоохоронцем уже в Києві.

Гогілашвілі звільнили після прохання президента Зеленського і "за власним бажанням".