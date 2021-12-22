"Дебилы. Как вы можете осматривать авто нардепа?!": депутат-"слуга" обзивав поліцейських
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення ПДР водія і авто, що возять цього нардепа.
Джерело: відео, надане "Українській правді" поліцейськими
Деталі: За даними джерел УП, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.
Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. Поліцейські зауважили, що на авто не написано, що воно належить нардепу, а також, що до того ж нардепи не мають дипломатичного імунітету.
На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".
Як з'ясовується в процесі розмови (підтверджується декларацією нардепа –ред.), вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.
Примітно, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.
Пряма мова:
Нардеп: Подожди! Стоять! Кто осматривал машину?
Поліцейський: У вас що дипломатичний автомобіль?
Н: Этот автомобиль мне принадлежит.
П: Чудово.
Н: В декларации задекларирован.
П: Супер.
Н: Как народному депутату. Как вы можете б..ь осматривать? Ну вы что?
П: А чим він відрізняється від інших автомобілів?
Н: Ты что больной на голову или что?!
П: Я вас прошу нормально спілкуватись.
Н: Ты услышал меня?! Это автомобиль народного депутата Украины!
П: Він має імунітет?
Н: Как ты можешь его осматривать?
П: Вас ніхто не оглядав.
Н: Как ты можешь осматривать автомобиль народного депутата?!
П: Ваш імунітет народного депутата не постраждав.
Нагадаємо: В Інтернеті з’явилося відео, на якому заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі в оточенні численних охоронців на одному з блокпостів на в’їзді в Донецьку область свариться з правоохоронцями через те, що вони зупинили його автомобілі. Заступник міністра ображав підлеглих та погрожував їм.
Згодом "Українська правда" опублікувала ще одне відео, на якому Гогілашвілі так само поводиться з правоохоронцем уже в Києві.
Гогілашвілі звільнили після прохання президента Зеленського і "за власним бажанням".