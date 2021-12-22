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"Дебилы. Как вы можете осматривать авто нардепа?!": депутат-"слуга" обзивав поліцейських

Середа, 22 грудня 2021, 11:53
Дебилы. Как вы можете осматривать авто нардепа?!: депутат-слуга обзивав поліцейських
скриншот відео

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення ПДР водія і авто, що возять цього нардепа.

Джерело: відео, надане "Українській правді" поліцейськими

Деталі: За даними джерел УП, інцидент стався 18 грудня 2020 року. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.

Нардеп Галушко приїхав "виручати" свого водія і довго, нецензурно висловлюючись, пояснював, правоохоронцям, що це авто народного депутата і вони, мовляв, не мали права його спиняти. Поліцейські зауважили, що на авто не написано, що воно належить нардепу, а також, що до того ж нардепи не мають дипломатичного імунітету.

На відео Галушко звинувачує правоохоронців у провокації, скаржиться, що його "висмикнули з-за столу", і обзиває поліцейських "дебілами".

Як з'ясовується в процесі розмови (підтверджується декларацією нардепа –ред.), вищезгадане авто Toyota Land Cruiser перебуває у власності матері депутата.

Примітно, що 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ.

Пряма мова:

Нардеп: Подожди! Стоять! Кто осматривал машину? 

Поліцейський: У вас що дипломатичний автомобіль? 

Н: Этот автомобиль мне принадлежит. 

П: Чудово. 

Н: В декларации задекларирован. 

П: Супер. 

Н: Как народному депутату. Как вы можете б..ь осматривать? Ну вы что? 

П: А чим він відрізняється від інших автомобілів? 

Н: Ты что больной на голову или что?! 

П: Я вас прошу нормально спілкуватись. 

Н: Ты услышал меня?! Это автомобиль народного депутата Украины! 

П: Він має імунітет? 

Н: Как ты можешь его осматривать? 

П: Вас ніхто не оглядав.

Н: Как ты можешь осматривать автомобиль народного депутата?! 

П: Ваш імунітет народного депутата не постраждав.

Нагадаємо: В Інтернеті з’явилося відео, на якому заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі в оточенні численних охоронців на одному з блокпостів на в’їзді в Донецьку область свариться з правоохоронцями через те, що вони зупинили його автомобілі. Заступник міністра ображав підлеглих та погрожував їм. 

Згодом "Українська правда" опублікувала ще одне відео, на якому Гогілашвілі так само поводиться з правоохоронцем уже в Києві

Гогілашвілі звільнили після прохання президента Зеленського і "за власним бажанням". 

Михайло Ткач, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуполіція
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