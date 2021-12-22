Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Слуга народа" принесла извинения полицейским и обещает наказать нардепа, который их оскорблял

Среда, 22 декабря 2021, 14:21
скриншот видео

Фракция политической партии "Слуга народа" осудила действия народного депутата Николая Галушко, который недостойно вел себя с правоохранителями и просит прощения у полиции.

Источник: спикер фракции Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "Фракция политической партии "Слуга народа" осуждает действия народного депутата Николая Галушко и считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина. Тем более – для члена парламента.

Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация".

Детали: По словам Палийчук, депутат Галушко подтвердил аутентичность видео, которое получила в распоряжение УП, однако утверждает, что оно "было предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы".

По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве, мол, связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, которое состоялось 15 июля.

Прямая речь: "Тем не менее, этот факт не оправдывает Николая Галушко и его поступок, хотя и вызывает многие вопросы к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата является неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него".

Что предшествовало: "Украинская правда" получила в свое распоряжение видео правоохранителей с запечатленным инцидентом от 18 декабря 2020 года. Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили за нарушение ПДД водителя и авто, которые возят этого нардепа. Он обзывал правоохранителей "дебилами" и пытался им доказать, что они не могут останавливать авто, принадлежащее народному депутату (авто записано на мать нардепа).

Украинская правда
Темы: Слуга народа
powered by lun.ua
Главное сегодня

Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post

Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов

Все обвинения в адрес России "безосновательны" – "Газпром" о дефиците газа в Западной Европе

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Угроза войны: у Путина говорят, что РФ "первой не нападает"

Путин хочет уничтожить Украину – Данилов

Все новости...
Слуга народа
"Дебилы. Как вы можете осматривать авто нардепа?!": депутат-"слуга" обзывал полицейских
Рейтинг политических партий: "Слуга народа" сохраняет лидерство
Вряд ли Рада отменит переход на пропорциональную систему на следующей сессии – Арахамия
Последние новости
09:55
Столтенберг готов созвать Совет НАТО-Россия впервые за 2,5 года
09:35
Атака РФ на Украину может начаться с Азовского моря - The Washington Post
08:49
карта"Будем мерзнуть" – синоптик предупредила о похолодании
08:20
Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались
08:00
Главные новости субботы и ночи: российские грузовики на Донбассе, предложение сенаторов
07:38
Талибы распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана
07:12
Оккупанты открыли огонь из ПТРК в направлении Травневого
06:32
Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid
05:45
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ из "соображений безопасности"
04:48
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
Все новости...