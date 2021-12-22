"Слуга народа" принесла извинения полицейским и обещает наказать нардепа, который их оскорблял

Фракция политической партии "Слуга народа" осудила действия народного депутата Николая Галушко, который недостойно вел себя с правоохранителями и просит прощения у полиции.

Источник: спикер фракции Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "Фракция политической партии "Слуга народа" осуждает действия народного депутата Николая Галушко и считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым для любого гражданина. Тем более – для члена парламента.

Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация".

Детали: По словам Палийчук, депутат Галушко подтвердил аутентичность видео, которое получила в распоряжение УП, однако утверждает, что оно "было предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы".

По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве, мол, связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, которое состоялось 15 июля.

Прямая речь: "Тем не менее, этот факт не оправдывает Николая Галушко и его поступок, хотя и вызывает многие вопросы к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата является неприемлемым и станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него".

Что предшествовало: "Украинская правда" получила в свое распоряжение видео правоохранителей с запечатленным инцидентом от 18 декабря 2020 года. Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили за нарушение ПДД водителя и авто, которые возят этого нардепа. Он обзывал правоохранителей "дебилами" и пытался им доказать, что они не могут останавливать авто, принадлежащее народному депутату (авто записано на мать нардепа).