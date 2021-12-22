Лукашенко звинуватив польські спецслужби у вбивствах мігрантів на кордоні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про причетність польських спецслужб до вбивств мігрантів на кордоні.

Джерело: Лукашенко під час виступу перед військовими

Пряма мова Лукашенка: "Ви помітили - він (нібито польський військовий - ред., що втік у Білорусь) розповідав про те, що вони по п'яні вбивали не тільки втікачів цих бідолах - мігрантів, а й своїх поляків, які допомагали цим біженцям, - волонтерів. ..

Вони їх споювали. Потім змушували особливі люди, ніякі це не прикордонники, як він каже. Просто вони були одягнені і були як польські прикордонники. Це спеціальні підготовлені люди у системі спецслужб.

Для того, щоб знищити людину, яка біжить від війни, не треба було влаштовувати демонстрацій - стріляти в лоб, голову і так далі. Погодьтеся, що можна було все це зробити тихо, шито-крито, ніхто б не дізнався. Ні, напоїли – стріляй у лоб, стріляй у голову. Дуже небезпечна тенденція. Людей готують спеціально вбивати.

Ви думаєте, лише для того, щоб у Польщі вбивати? Ні! Швидше за все вони готували вбивати чужих людей в іншій державі. В якому? Поживемо, побачимо. Нехай спробують".

Нагадаємо: Лукашенко заявляв, що на польсько-білоруському кордоні з'явилося безліч безіменних могил біженців, але польська влада нібито приховує цю інформацію.