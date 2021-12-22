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Лукашенко обвинил польские спецслужбы в убийствах мигрантов на границе

Среда, 22 декабря 2021, 18:06
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО. ФОТО PRESIDENT.GOV.BY

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о причастности польских спецслужб к убийствам мигрантов на границе.

Источник: Лукашенко во время выступления перед военными

Прямая речь Лукашенко: "Вы заметили – он (якобы сбежавший в Беларусь польский военный – ред.)  рассказывал о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг - мигрантов, но и своих поляков, которые помогали этим беженцам, - волонтёров...

Они их спаивали. Потом заставляли специальные люди, никакие это не пограничники, как он говорит. Просто они были одеты и представлялись как польские пограничники. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб.

Для того, чтобы уничтожить человека, который бежит от войны, не надо было демонстраций устраивать - стрелять в лоб, голову и так далее. Согласитесь, что можно было это все сделать тихо, шито-крыто, никто бы не узнал. Нет, напоили - стреляй в лоб, стреляй в голову. Очень опасная тенденция. Людей готовят специально убивать.

Вы думаете, только для того, чтобы в Польше убивать? Нет! Скорее всего, они готовили убивать чужих людей в другом государстве. В каком? Поживем - увидим. Пусть попробуют".

Напомним: Лукашенко заявлял, что на польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев, но польские власти якобы скрывают эту информацию.

Роман Петренко, УП
Темы: ЛукашенкоБеларусьПольша
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