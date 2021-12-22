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Понад 2,5 тисячі сіл підключили до швидкісного Інтернету – Мінцифри

Середа, 22 грудня 2021, 18:11
Фото: Мінцифри

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прозвітував, що в межах державної програми до швидкісного Інтернету вже під’єднали понад 2,5 тисячі сіл.

Джерело: пресслужба Кабінету Міністрів

Пряма мова Федорова: "У рамках проекту Інтернет-субвенція вже під'єднано понад 2,5 тисячі маленьких сіл. 

Упродовж найближчих декількох тижнів плануємо виконати наше завдання — три тисячі сіл отримають доступ до оптичного інтернету. А це близько мільйона українців та понад 6000 різних соцоб’єктів. Цей проект значно наблизив нас до головної мети — забезпечити 95% населення швидкісним інтернетом".

Деталі: Міністр додав, що в цих селах загалом мешкає близько 850 тисяч українців. Зокрема, швидкісний Інтернет під’єднали до 840 шкіл, 1500 медичних закладів і 780 бібліотек у цих селах.

Федоров пояснив, що в межах програми планують під’єднати швидкісний Інтернет до 3 тисячі сіл.

У планах на 2022 рік забезпечити якісний Інтернет-зв’язок на залізничних шляхах. За його словами, це дуже коштовний проєкт, який потребує чималих інвестицій від держави та операторів.

Крім того, за даними Міністерства, упродовж 2021 року 8 мільйонів українців перейшли із 3G на 4G, а ще 3 мільйони – вперше скористалися швидкісним зв’язком на мобільному телефоні.

Що було раніше: Кабінет міністрів виділив 670 мільйонів гривень на реалізацію проєкту з підключення сіл до швидкісного Інтернету.

Українська правда
Теми: МінцифриФедоровдіджиталізаціяінтернет


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