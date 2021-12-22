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Более 2,5 тысяч сел подключили к скоростному Интернету - Минцифры

Среда, 22 декабря 2021, 17:11
Более 2,5 тысяч сел подключили к скоростному Интернету - Минцифры

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отчитался, что в рамках государственной программы к скоростному Интернету уже подключили более 2,5 тысяч сел.

Источник: пресс-служба Кабинета Министров

Прямая речь Федорова: "В рамках проекта "Интернет-субвенция" уже подключено более 2,5 тысяч маленьких сел.

В ближайшие несколько недель планируем выполнить нашу задачу — три тысячи сел получат доступ к оптическому интернету. А это около миллиона украинцев и более 6000 разных соцобъектов. Этот проект значительно приблизил нас к главной цели обеспечить 95% населения скоростным интернетом".

Детали: Министр добавил, что в этих селах в общей сложности проживает около 850 тысяч украинцев. В частности, скоростной Интернет подключили к 840 школам, 1500 медицинским учреждениям и 780 библиотекам в этих селах.

Федоров пояснил, что в рамках программы планируется подключить скоростной Интернет к 3 тысячам сел.

В планах на 2022 год обеспечить качественную Интернет-связь на железнодорожных путях. По его словам, это очень ценный проект, требующий немалых инвестиций от государства и операторов.

Кроме того, по данным Министерства, за 2021 год 8 миллионов украинцев перешли с 3G на 4G, а еще 3 миллиона – впервые воспользовались скоростной связью на мобильном телефоне.

Что было раньше: Кабинет министров выделил 670 миллионов гривен на реализацию проекта по подключению сел в скоростной Интернет.

Украинская правда

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Темы: МинцифрыФедоровдиджитализацияинтернет
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