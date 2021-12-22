Україна може скоротити термін дії COVID-сертифікатів

В українському уряді міркують над тим, щоби скоротити термін дії сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу.

Джерело: коментар заступниці міністра охорони здоров’я Марії Карчевич новинній агенції "Укрінформ"

Пряма мова Карчевич: "Останні два-три тижні активно обговорюється, що Європейська комісія готує рішення про скорочення дії терміну COVID-сертифікатів. Зокрема, очікується, що ухвалення цього рішення відбудеться 10 січня наступного року.

Відповідно, ми також спостерігаємо за тими подіями, і сьогодні мали нараду з європейськими фахівцями, очікуємо офіційного рішення від країн ЄС, і далі таким же чином планується впровадження цього рішення і у нас на рівні України. Його має розглянути Національна технічна група експертів з питань імунізації, і далі воно має бути схвалено на засіданні штабу з вакцинокерованих інфекцій МОЗ, і відповідно буде нормативно врегульовано постановою уряду".

Деталі: Чиновниця додала, що сертифікати, які вже згенеровані в мобільному додатку "Дія", залишаться чинними. Але під час подорожі до країн ЄС, але вони будуть чинні в межах того терміну, який установлений у тій країні.

У міністерстві пояснили, що скорочення терміну дії COVID-сертифікатів зумовлене умовами співпраці України в довірчій мережі ЄС.

Що було раніше: 21 грудня Єврокомісія скоротила термін дії сертифікатів про вакцинацію до 9 місяців.