Украина может сократить срок действия COVID-сертификатов

В украинском правительстве рассуждают о том, чтобы сократить срок действия сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Источник: комментарий заместителя министра здравоохранения Мария Карчевич новостному агентству "Укринформ"

Прямая речь Федорова: "Последние две-три недели активно обсуждается, что Европейская комиссия готовит решение о сокращении действия срока COVID-сертификатов. В частности, ожидается, что принятие решения состоится 10 января следующего года.

Соответственно, мы также наблюдаем эти события, и сегодня имели совещание с европейскими специалистами, ожидаем официального решения от стран ЕС, и дальше таким же образом планируется внедрение этого решения и у нас на уровне Украины. Его должна рассмотреть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и далее она должна быть одобрена на заседании штаба по вакциноуправляемым инфекциям Минздрава, и соответственно будет нормативно урегулировано постановлением правительства".

Детали: Чиновница добавила, что сертификаты, которые уже сгенерированы в мобильном приложении "Действие", останутся в силе. Но во время путешествия в страны ЕС, они будут действовать в пределах того срока, который установлен в данной стране.

В министерстве пояснили, что сокращение срока действия COVID-сертификатов обусловлено условиями сотрудничества в доверительной сети ЕС.

Что было раньше: 21 декабря Еврокомиссия сократила срок действия сертификатов о вакцинации до 9 месяцев.