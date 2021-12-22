Окупанти заявляють, що Путін виділив Криму ще 200 мільярдів

Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив про продовження федеральної цільової програми розвитку регіону – до 2030 року та збільшення обсягів її фінансування на 200 мільярдів рублів.

Джерело: Аксьонов, якого цитує "Интерфакс"

Пряма мова Аксьонова: "Володимир Володимирович прийняв рішення збільшити федеральну цільову програму, зараз узгоджується з урядом Російської Федерації з 2025 по 2030 р. виділення додаткових коштів з можливістю зсуву вліво, якщо у нас буде готовність, проектна документація.

Там 200 млрд. рублів практично. Ми маємо можливість включити додаткові заходи. Це насамперед буде водопостачання, каналізація, будівництво лікарень, шкіл".

Нагадаємо: Президент РФ Володимир Путін заявляв, що США випробовують гіперзвукову зброю і поставлятимуть її Україні та відправлятимуть в Крим "екстремістів".