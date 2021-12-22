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Оккупанты заявляют, что Путин выделил Крыму еще 200 миллиардов

Среда, 22 декабря 2021, 19:16
фото: кремль

Так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о продлении федеральной целевой программы развития региона – до 2030 года и увеличение объемов ее финансирования на 200 миллиардов рублей.

Источник: Аксенов, которого цитирует "Интерфакс"

Прямая речь Аксенова: "Владимир Владимирович принял решение увеличить федеральную целевую программу, сейчас согласовывается с правительством Российской Федерации с 2025 по 2030 выделение дополнительных средств с возможностью сдвижки влево, если у нас будет готовность, проектная документация.

Там 200 млрд рублей практически. У нас есть возможность включить дополнительные мероприятия. Это, в первую очередь, будет водоснабжение, канализование, строительство больниц, школ".

Напомним: Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США испытывают гиперзвуковое оружие и будут поставлять его Украине и отправлять в Крым "экстремистов".

Темы: КрымоккупацияРосcия
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