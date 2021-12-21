Путін заявив, що США можуть поставити Україні гіперзвукову зброю та відправляти в Крим "екстремістів"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що США випробовують гіперзвукову зброю і поставлятимуть її Україні та відправлятимуть в окупований Росією український півострів Крим "екстремістів".
Джерело: російський "Інтерфакс"
Пряма мова: "У США поки немає гіперзвукової зброї, але ми знаємо, коли вона з'явиться. Це ж не приховати, все фіксується. Випробування проходять успішно, неуспішно - ясно, нам приблизно зрозуміло, коли це буде. Ну, і поставлять Україні гіперзвукову зброю.
Це не означає, що завтра її застосовуватимуть, бо в нас "Циркон" вже є, а в них поки що немає. Не означає, що завтра застосовуватимуть, але під цим прикриттям озброять і штовхатимуть в Росію екстремістів із сусідньої держави, у тому числі на окремі регіони РФ, скажімо, на (окупований Росією) Крим. За вигідних, як вони вважають, для себе обставин...
Вони що, думають, ми не бачимо цих загроз, або думають, що ми безвільно дивитимемося на загрози, що створюються для Росії? У цьому ж вся проблема, нам просто нікуди рухатися далі – ось у чому питання".
Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України
Передісторія:
- За даними супутникових знімків у розпорядженні американського телеканалу CNN, Росія продовжує нарощувати військову присутність на українських кордонах.
- 19 грудня британський міністр оборони Бен Воллес сказав, що "навряд чи" західні країни надішлють війська на допомогу Україні, "щоб кинути виклик Росії".
- Білий дім "підштовхує" європейських партнерів підготувати пакет жорстких санкцій проти Росії в разі повномасштабного наступу. 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій пропонують відключити Росію від вcесвітньої мережі банківських платежів SWIFT у разі повномасштабної агресії.
- Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон попередив президента РФ Владіміра Путіна, що російська агресія стане "катастрофою" не лише для України й Росії, а й "цілого світу".
- На думку президента Володимира Зеленського, перемовини лідерів США і Росії не вплинули суттєво на ескалацію, адже кількість російських військ не зменшилася.