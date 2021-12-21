Путін заявив, що США можуть поставити Україні гіперзвукову зброю та відправляти в Крим "екстремістів"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що США випробовують гіперзвукову зброю і поставлятимуть її Україні та відправлятимуть в окупований Росією український півострів Крим "екстремістів".

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "У США поки немає гіперзвукової зброї, але ми знаємо, коли вона з'явиться. Це ж не приховати, все фіксується. Випробування проходять успішно, неуспішно - ясно, нам приблизно зрозуміло, коли це буде. Ну, і поставлять Україні гіперзвукову зброю.

Це не означає, що завтра її застосовуватимуть, бо в нас "Циркон" вже є, а в них поки що немає. Не означає, що завтра застосовуватимуть, але під цим прикриттям озброять і штовхатимуть в Росію екстремістів із сусідньої держави, у тому числі на окремі регіони РФ, скажімо, на (окупований Росією) Крим. За вигідних, як вони вважають, для себе обставин...

Вони що, думають, ми не бачимо цих загроз, або думають, що ми безвільно дивитимемося на загрози, що створюються для Росії? У цьому ж вся проблема, нам просто нікуди рухатися далі – ось у чому питання".

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