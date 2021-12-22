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В Україні щепили від Covid понад 300 мешканців ОРДЛО

Середа, 22 грудня 2021, 19:23
В Україні щепили від Covid понад 300 мешканців ОРДЛО
ФОТО КМДА

Понад 300 мешканців окремих районів Донецької області пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 на підконтрольній українській владі території Донеччини.

Джерело: заступник начальника управління стратегічного розвитку департаменту охорони здоров'я ДонОДА Олександр Педенко на брифінгу, якого цитують "Новини Донбасу"

Пряма мова Педенка: "Загалом людей, які заявили себе як мешканці тимчасово окупованої території України, щеплено першою дозою 327 осіб, двома дозами – 320. Усього зроблено 647 щеплень.

Усі вакцини було запропоновано. Більшість одержали вакцину Coronavac".

Нагадаємо: Понад 13,1 млн людей в Україні отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та завершили курс щеплення.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусвакцинаціяОРДЛОДонецька область
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