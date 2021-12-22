В Україні щепили від Covid понад 300 мешканців ОРДЛО
Середа, 22 грудня 2021, 20:23
Понад 300 мешканців окремих районів Донецької області пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 на підконтрольній українській владі території Донеччини.
Джерело: заступник начальника управління стратегічного розвитку департаменту охорони здоров'я ДонОДА Олександр Педенко на брифінгу, якого цитують "Новини Донбасу"
Пряма мова Педенка: "Загалом людей, які заявили себе як мешканці тимчасово окупованої території України, щеплено першою дозою 327 осіб, двома дозами – 320. Усього зроблено 647 щеплень.
Усі вакцини було запропоновано. Більшість одержали вакцину Coronavac".
Нагадаємо: Понад 13,1 млн людей в Україні отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та завершили курс щеплення.