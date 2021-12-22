Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні щепили від Covid понад 300 мешканців ОРДЛО

Середа, 22 грудня 2021, 20:23
ФОТО КМДА

Понад 300 мешканців окремих районів Донецької області пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 на підконтрольній українській владі території Донеччини.

Джерело: заступник начальника управління стратегічного розвитку департаменту охорони здоров'я ДонОДА Олександр Педенко на брифінгу, якого цитують "Новини Донбасу"

Пряма мова Педенка: "Загалом людей, які заявили себе як мешканці тимчасово окупованої території України, щеплено першою дозою 327 осіб, двома дозами – 320. Усього зроблено 647 щеплень.

Усі вакцини було запропоновано. Більшість одержали вакцину Coronavac".

Нагадаємо: Понад 13,1 млн людей в Україні отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та завершили курс щеплення.

Теми: коронавірусвакцинаціяОРДЛОДонецька область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зі Львова до Карпат запустили "Буковельський експрес"

Почались виплати "єПідтримки" через держбанки

У Росії заявили про відведення частини військових із Криму та кордону з Україною

Головні новини п'ятниці і ночі: Порошенко, розвіддані для України

NYT: У Пентагоні думають надати Україні оперативні розвіддані про війська РФ

Патріарх Варфоломій захворів на Сovid-19

Усі новини...
коронавірус
У Британії вперше з початку пандемії понад 100 тисяч добових випадків коронавірусу
Україна може скоротити термін дії COVID-сертифікатів
Туреччина схвалила для використання власну вакцину від коронавірусу
Останні новини
15:31
У правлінні УЗ відбулися зміни
15:26
фотоНа Львівщині вибух повністю зруйнував будинок, 5 госпіталізованих
15:02
Майже 70 мігрантів намагалися незаконно перетнути польський кордон з Білорусі
14:55
У Києві з "замінованого" ТРЦ евакуювали близько тисячі людей
14:38
НБУ змінив положення про винагороду керівників банків
14:21
Повідомлення про поранення воїна містило помилку – штаб
14:14
Папа Римський у різдвяному посланні виступив проти "метастаз конфлікту" в Україні
14:02
Уряд Меркель перед відходом від влади затвердив рекордні обсяги експорту зброї
13:47
мапаВ Україні знову похолодає, деякі регіони накриє снігом
13:12
Швеція підвищила рівень боєготовності через загрозу з боку РФ
Усі новини...