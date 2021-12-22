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В Украине вакцинировали от Covid более 300 жителей ОРДЛО

Среда, 22 декабря 2021, 20:23
ФОТО КГГА

Более 300 жителей отдельных районов Донецкой области прошли полный курс вакцинации от COVID-19 на подконтрольной украинской власти территории Донетчины.

Источник: замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге, которого цитируют "Новости Донбасса"

Прямая речь Педенка: "В целом людей, которые заявили себя как жители временно оккупированной территории Украины, привито первой дозой 327 человек, двумя дозами — 320. Всего сделано 647 прививок.

Все вакцины были предложены. Большинство получили вакцину Coronavac".

Напомним: Более 13,1 млн человек в Украине получили две дозы вакцины против Covid-19 и завершили прививочный курс.

Темы: коронавирусвакцинацияОРДЛОДонецкая область
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