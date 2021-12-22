Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине вакцинировали от Covid более 300 жителей ОРДЛО

Среда, 22 декабря 2021, 19:23
В Украине вакцинировали от Covid более 300 жителей ОРДЛО
ФОТО КГГА

Более 300 жителей отдельных районов Донецкой области прошли полный курс вакцинации от COVID-19 на подконтрольной украинской власти территории Донетчины.

Источник: замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге, которого цитируют "Новости Донбасса"

Прямая речь Педенка: "В целом людей, которые заявили себя как жители временно оккупированной территории Украины, привито первой дозой 327 человек, двумя дозами — 320. Всего сделано 647 прививок.

Все вакцины были предложены. Большинство получили вакцину Coronavac".

Напомним: Более 13,1 млн человек в Украине получили две дозы вакцины против Covid-19 и завершили прививочный курс.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусвакцинацияОРДЛОДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
Все новости...
Реклама: